В Самарской области зафиксировали более 1500 зараженных 1 сентября 2022 года

Заболеваемость в регионе растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно об увеличение числа зараженных коронавирусной инфекцией. Суточная заболеваемость превысила 1500 человек.

По данным оперативного штаба на 1 сентября 2022 года, за сутки зафиксировали 1513 новых случаев заражения COVID-19. В Самаре зарегистрировали 759 зараженных, в Тольятти – 351, в Кинеле – 53, а в Сызрани – 43. Отмечают, что за прошедшие сутки было госпитализировано 117 пациентов. За все время с начала пандемии побороть коронавирус смогли 387 050 человек.

Также сообщают, за прошедшие сутки, к счастью, от коронавируса никто не умер. 1232 человека обследовали с диагнозом «внебольничная пневмония» и «ОРВИ».