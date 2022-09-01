В Самарской области вместо безопасного покрытия на детской площадке уложили бетонные плиты

Нарушения быстро устранили. Фото: прокуратура Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области на детской площадке вместо безопасного покрытия установили бетонные плиты. Правоохранители посетили село Тимашево.

По информации прокуратуры Самарской области, в середине августа был проведен мониторинг социальных сетей. Специалисты обнаружили нарушение на детской площадке по улице Революционной. На месте необходимого покрытия разместили бетонную плиту с острыми краями. Также на территории не разместили информационную табличку о правилах пользования оборудованием.

Бетонная плита создает угрозу получения травм. Правоохранители внесли представление и на площадку завезли песок и устранили все нарушения.