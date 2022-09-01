В Самарской области сообщили о повышении цен на куриные яйца и картофель

В регионе снизились цены на некоторые овощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали, что стало с ценами на продукты за последнюю неделю. Отмечают, что сильнее всего подорожали куриные яйца, картофель и поваренная соль.

По информации Самарастата, в четверг, 1 сентября 2022 года, появился список изменения потребительских цен с 23 по 29 августа 2022 года. Согласно отчету, куриные яйца подорожали на 2,1%, поваренная соль на 1,3%, картофель на 2,79%. Также отмечают, что цены снизились на молоко (почти на 2%), черный чай (1,7%), огурцы (почти 8%), морковь (на 8,2%) и свеклу (на 10,1%).

Напомним, что в областном центре также проводят ежедневные мониторинги минимальных цен. Жителям Самары рассказали, где выгоднее купить продукты.