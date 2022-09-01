В Самаре День знаний университета путей сообщения прошел в музее железнодорожной техники

Торжественное мероприятие прошло в музее

В Самаре студенты и аспиранты университета путей сообщения провели День знаний в музее железнодорожной техники. Праздник состоялся на открытой площадке.

Отмечают, что около тысячи юношей и девушек стали первокурсниками СамГУПС в 2022 году. На данный момент в университете насчитывают порядка 22 тысяч студентов. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель гендиректора ОАО «РЖД» - начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, руководитель федерального агентства ж/д транспорта Алексей Дружинин и ректор СамГУПС Михаил Гаранин.

На линейке 40 студентам вручили сертификаты на получение стипендии гендиректора ОАО «РЖД». Обучающимся рассказали о перспективах научных разработок и продемонстрировали бренд-зону, которая включает в себя современную аудиторию, коворкинг, рекреацию и мультимедийное оборудование.