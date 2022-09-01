Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2022 17:06

В Самарской области руководство лицея решило проводить незаконный индивидуальный отбор в 10 класс

Мать школьника обратилась к правоохранителям
Алена ПРОВКИНА
Школьника отказывали принимать в лицей

Школьника отказывали принимать в лицей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница обратилась за помощью к правоохранителям. Она рассказала, что ее сына не захотели переводить в 10 класс.

По данным прокуратуры Самарской области, мать школьника сообщила, что ее ребенка отказываются принимать и обучать программе среднего общего образования. Отмечают, что руководство организовало индивидуальный отбор для детей, который, по мнению работников лицея, молодой человек не прошел. Сотрудники ведомства выявили нарушение в проведении отбора.

После проверки руководителю образовательного учреждения вынесли представление о нарушении. Молодого человека приняли в 10 класс по программе среднего общего образования с углубленным изучением предметов.