Самарцам назвали предварительные сроки старта отопительного сезона

Подготовка к отопительному сезону уже близится к завершению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара полным ходом готовится к предстоящим зимним холодам. Несмотря на то, что на улице еще стоит летняя погода, власти озвучили предварительные сроки старта отопительного сезона.

По данным мэрии, тепло может начать поступать в дома уже с 20 сентября. Однако подача будет осуществлена только при условии значительного похолодания. Традиционно с началом холодов в первую очередь теплом обеспечат социальные учреждения.

Отметим, что старт отопительного сезона всегда напрямую зависит от температур. Согласно нормативу, в течение пяти дней столбик термометра должен держаться на отметке в +8 градусов и ниже.

Напомним, подготовка к отопительному сезону уже близится к завершению. К холодам готовы почти 10 тысяч многоквартирных домов.