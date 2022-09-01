Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 17:11

Самарцам назвали предварительные сроки старта отопительного сезона

Информацию озвучили в городской администрации
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Подготовка к отопительному сезону уже близится к завершению

Подготовка к отопительному сезону уже близится к завершению

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара полным ходом готовится к предстоящим зимним холодам. Несмотря на то, что на улице еще стоит летняя погода, власти озвучили предварительные сроки старта отопительного сезона.

По данным мэрии, тепло может начать поступать в дома уже с 20 сентября. Однако подача будет осуществлена только при условии значительного похолодания. Традиционно с началом холодов в первую очередь теплом обеспечат социальные учреждения.

Отметим, что старт отопительного сезона всегда напрямую зависит от температур. Согласно нормативу, в течение пяти дней столбик термометра должен держаться на отметке в +8 градусов и ниже.

Напомним, подготовка к отопительному сезону уже близится к завершению. К холодам готовы почти 10 тысяч многоквартирных домов.