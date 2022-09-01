В Самаре водителя, открывавшего дверь, сбил проезжающий автомобиль 1 сентября 2022 года

У легкового автомобиля вывернуло дверь. Фото: samaradtp

В Самаре очевидцы поделились кадрами серьезной аварии вечером в четверг, 1 сентября 2022 года. Отмечают, что из-за столкновения пострадал один человек.

Судя по кадрам в социальных сетях, в результате дорожного происшествия автомобиль сбил не только мужчину, но и открытую дверь легковушки «Renault», которую вывернуло под неестественным углом. Получивший травмы водитель может быть госпитализирован, об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители отмечают, на месте происшествия работают специалисты. Обстоятельства аварии устанавливаются.