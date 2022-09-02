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Происшествия2 сентября 2022 4:36

Был пьян и повредил патрульную машину: в полиции рассказали о неадеквате, который устроил стрельбу на заправке в Самаре

Стали известны подробности ЧП на заправке в Самаре, где неадекват открыл стрельбу
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с неадекватным мужчиной, который устроил стрельбу на заправке в Самаре, получила продолжение. В ГУ МВД по региону раскрыли подробности произошедшего.

По данным полиции, подозреваемый был задержан на месте ЧП по улице Гастелло, 22а. Им оказался 28-летний житель Самары. Ранее он уже был неоднократно судим. Мужчина приехал на заправку на BMW, вооружившись травматическим оружием. При этом он был явно нетрезв. К тому же, у него не было водительских прав.

– При задержании мужчина попытался скрыться и повредил патрульный автомобиль. В результате его задержали сотрудники Госавтоинспекции и ППС. Полицейские изъяли травматический пистолет, машину отправили на спецстоянку, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

Напомним, ЧП произошло вечером 1 сентября на заправке «Татнефть», расположенной на пересечении Московского шоссе и улицы Гастелло. Очевидцы сообщали, что неизвестный открыл стрельбу и повредил заправочную станцию.