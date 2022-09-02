Пьяный самарец с травматическим пистолетом устроил стрельбу и въехал в машину полиции

Мужчину задержали полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередное ЧП произошло в Самаре вечером 1 сентября. На заправку «Татнефть» на Московском шоссе пожаловал неадекватный клиент на BMW. Мужчина был пьян и творил невообразимые вещи.

Как сообщали очевидцы, он открыл стрельбу, а после решил уехать и вырвал пистолет со шлангом из колонки. К тому моменту к месту происшествия подоспели правоохранители.

– Во время задержания водитель BMW попытался скрыться и въехал в патрульную машину, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Впрочем, скрыться буйному самарцу не удалось, он был задержан. Выяснилось, что 28-летний неадекват ранее уже был судим. На заправку он приехал будучи пьяным, при себе у него был травматический пистолет. А вот водительских прав у горе-автомобилиста не оказалось.

Полицейские изъяли оружие, автомобиль отправили на штрафстоянку. Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.