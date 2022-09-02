Добрая самарчанка решила поймать нечестного банкира и потеряла деньги

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница поплатилась за свою отзывчивость. Женщина решила помочь неизвестному мужчине поймать нечестного банкира и осталась без 800 тысяч рублей.

Как сообщает ГУ МВД региону, 46-летней пострадавшей позвонил незнакомец, который представился менеджером по информационной безопасности одного из банков. Он сообщил, что хочет разоблачить своего коллегу, который продает данные клиентов преступникам, и попросил женщину помочь.

Помощь самарчанки заключалась в следующем: она берет кредит и переводит средства «на безопасный счет» для их сохранения. Женщина согласилась и оформила заем в размере 800 тысяч рублей в ближайшем банке. Все средства она перевела на указанный счет.

Только после этого пострадавшая вспомнила о памятках про мошенников, которые видела на одном из домов по ул. Волгина. Поняв, что произошло, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.