Под Самарой пьяный мотоциклист влетел в бордюр и перевернулся

Мужчина передвигался на «STELS FLEX 250». Фото: ГУ МВД по Самарской области

1 сентября 2022 года в Самарской области ознаменовалось не только праздничными событиями, но и несколькими ДТП. Аварии происходили на территории всей губернии. Так, в Октябрьске водитель мотоцикла ухитрился врезаться в бордюр с такой силой, что ему потребовалась госпитализация. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 12:15 в районе дома № 81 по улице Мира. 55-летний мужчина на «STELS FLEX 250» не выбрал безопасную скорость, въехал в бордюр и перевернулся. Медицинское освидетельствование показало, что мотоциклист был пьян. Его госпитализировали.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, еще одно ДТП произошло вечером 1 сентября в Кинельском районе. Там столкнулись сразу три автомобиля. Авария унесла жизни двух человек, еще один пострадал.