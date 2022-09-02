Самарцы смогут увидеть премьеру фильма «Начать сначала» на экранах «Мягкого кинотеатра»

Главную роль в картине исполнил актер Владимир Сычев

В следующий четверг, 8 сентября 2022 года, в прокат выйдет новинка российского кино — спортивная история «Начать сначала» (12+). Жители Самары смогут увидеть премьеру на экранах сети «Мягкий кинотеатр».

Главную роль в картине — тренера сборной России по регби — сыграл актер Владимир Сычев. По сюжету наставник национальной команды возвращается в родной городок, чтобы начать все сначала. Ему необходимо стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом, но сделать это будет трудно. Парни, что входят в команду, терпеть друг друга не могут. Однако главный тренер сделает все возможное, чтобы вчерашние хулиганы объединились и освоили самый джентльменский вид спорта.

Приобрести билеты на фильм можно в мобильном приложении или на сайте «Мягкого кинотеатра». В Самаре он работает в ТРК «Гудок» и «Космопорт».