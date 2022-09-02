Более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса отменили в Самарской области с начала 2022 года

До конца года надзорные органы могут приходить к предпринимателям только в профилактических целях

В Самарской области с начала 2022-го отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса из 5,6 тысяч запланированных. Причина — мораторий, который ввели в России до конца этого года. Контрольно-надзорные органы могут приходить к предпринимателям только в профилактических целях. Также им запрещено назначать наказания — лишь выносить предостережения.

— Снижение административных барьеров для предпринимателей — то, над чем мы работаем ежедневно. Мораторий на проверки позволяет давать бизнесу рекомендации по устранению нарушений без наложения штрафов. В настоящее время в Самарской области не зафиксирована ни одна жалоба по региональным видам контроля, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Напомним, сейчас в Самарской области работают более 130 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. В этой сфере занят каждый четвертый работающий житель региона. Всего — 618 тысяч человек. Если надзорные органы нарушат мораторий, то предприниматели могут подать жалобу на портале «Госуслуги» или написать об этом в Минэкономразвития РФ на электронную почту proverki.net@economy.gov.ru.