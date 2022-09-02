«Рисуют каждую неделю»: прокуратуру попросят разобраться с граффити на рельсовом транспорте в Самаре

Парламентарий заявил, что общественный транспорт регулярно страдает от вандалов. Фото: Александр Хинштейн

В Самаре набирает стремительные обороты история с вандализмом на общественном транспорте. В конце августа от действий злоумышленников пострадали троллейбусы «Адмирал» – их «украсили» несколькими граффити. Из-за происшествия транспорт временно не выпускали на линию. Сейчас «Адмиралы» отмыли, они работают в штатном режиме.

Однако выяснилось, что этот случай – далеко не единичный. Оказывается, рельсовый транспорт страдает от вандалов с завидной регулярностью. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Сотрудники ТТУ негласно рассказали мне, что вандалы разрисовывают трамваи чуть ли не каждую неделю: как на территории депо, так и на оборотных кольцах маршрутов. По сути, городской транспорт никак не охраняется от посторонних лиц. Например, ворота в Кировском трамвайном депо, практически не закрываются. С ужасом думаю об антитеррористической защищенности, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Александр Хинштейн также заявил, что он направит запросы главе города и в прокуратуру. Таким способом депутат намерен «прекратить этот бардак и привлечь виновных к ответу - как чиновников, так и нанятые ими охранные структуры».