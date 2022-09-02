Жителя Рощинского оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Наказание 33-летнему мужчине вынес Волжский районный суд Фото: УФСБ по Самарской области

Волжский районный суд вынес наказание 33-летнему жителю пгт. Рощинский. Мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

До суда мужчину довели комментарии в сообществе «Подслушано Рощинский» в соцсети «ВКонтакте». Он высказывал призывы к возбуждению социальной розни. Об этом стало известно правоохранителям. Они завели на жителя региона административное дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

18 августа 2022 года мужчина предстал перед судом. Тот назначил ему наказание в виде штрафа. Нарушитель должен будет заплатить в доход государства 30 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.