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Общество2 сентября 2022 7:54

Жителя Рощинского оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Мужчина высказывал в интернете призывы к возбуждению социальной розни
Анастасия ФИЛАТОВА
Наказание 33-летнему мужчине вынес Волжский районный суд

Наказание 33-летнему мужчине вынес Волжский районный суд

Фото: УФСБ по Самарской области

Волжский районный суд вынес наказание 33-летнему жителю пгт. Рощинский. Мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

До суда мужчину довели комментарии в сообществе «Подслушано Рощинский» в соцсети «ВКонтакте». Он высказывал призывы к возбуждению социальной розни. Об этом стало известно правоохранителям. Они завели на жителя региона административное дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

18 августа 2022 года мужчина предстал перед судом. Тот назначил ему наказание в виде штрафа. Нарушитель должен будет заплатить в доход государства 30 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.