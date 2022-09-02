Почти 2 млн пассажиров перевезли на Куйбышевской магистрали в августе 2022 года

В последний месяц лета жители активно путешествовали по стране на поездах / Фото: КбшЖД

На Куйбышевской железной дороге вырос пассажиропоток. В августе 2022-го поезда перевезли около 1,9 млн человек: 1,2 млн — в пригородном сообщении и 582 тысячи — в дальнем следовании. Это на 13,3% больше аналогичного периода прошлого года.

— Пассажирооборот в августе 2022 года составил 772 млн пасс-км. Рост — на 23,7%. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 59,1 млн пасс-км (+19,2%), в дальнем следовании — 713 млн пасс-км (+24,1%), — сообщили в пресс-службе Куйбышевской магистрали.

Всего с начала года на КбшЖД было перевезено свыше 11,7 млн человек (рост на 10,6%): в дальнем следовании — 3,1 млн (+9,2%), в пригородном сообщении — 8,6 млн (+11,1%). Пассажирооборот за восемь прошедших месяцев вырос на 16,4% и составил 3,6 млрд пасс-км. В пригородных поездах — 402 млн пасс-км, дальнего следования — 3,2 млрд пасс-км. Увеличение к уровню 2021 года — на 21,7 и 15,8% соответственно.