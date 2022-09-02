Самарцы признались, что мечтают брать питомцев с собой на работу

Отмечается, что многие горожане идею не одобрили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К интересному выводу пришли специалисты сервиса SuperJob. Они провели опрос, который показал, что многие самарцы хотят брать на работу своих питомцев. Идею одобрили 22% опрошенных.

Женщины заметно чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе – 35% против 23% соответственно. Еще 27% респондентов относятся к питомцам в офисах нейтрально. Они отмечают, что кошки и собаки вполне допустимы, если они не мешают работе.

Впрочем, противников этой идеи оказалось значительно больше. 34% владельцев животных не устраивает их присутствие на работе. А среди тех, кто не держит питомцев, таковых еще больше – 41%. Опрошенные уверены, что у кого-то из коллег может быть астма или аллергия. Некоторые боятся собак, а кто-то попросту не хочет возвращаться домой в шерсти.