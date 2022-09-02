«Тольяттиазот» поздравил школьников Тольятти с Днем знаний

Первоклассники остались довольны подарками

В День знаний несколько образовательных учреждений Тольятти принимали поздравления от ПАО «ТОАЗ» (Тольяттиазот). Представители компании не только сказали учащимся напутственные слова, но и вручили полезные подарки. Первоклассники получили более 1400 «ТОАЗбук» - книг, которые в игровой форме познакомят их с химией.

Химические азбуки получили ученики школ № 60 и №80 – их им вручил депутат городской думы Виктор Казачков.

– Поздравляю всех – детей, родителей и педагогов – с Днем знаний! У ребят сегодня начинается новый этап в жизни, который заложит фундамент для будущих свершений. Поэтому мы всем подготовили подарки – ТОАЗбуки, чтобы дети с ранних лет интересовались химией – как наукой и перспективной профессией, – отметил заместитель генерального директора по технической политике ПАО «ТОАЗ», депутат Думы Тольятти Виктор Казачков.

Первоклассники лицея №57 и школ № 71 и №89 получили «ТОАЗбуки» из рук заместителя генерального директора ПАО «ТОАЗ» по взаимодействию с государственными органам Михаила Маряхина. Необычные книги достались и ученикам гимназии №39, лицея №6, а также партнерам «Тольяттиазота» по программе профориентации – гимназии №35 и школе №41.

Не остались без внимания и дети сотрудников завода – «ТОАЗбуки» вошли в их подарочные наборы.