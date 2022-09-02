Самарцам вновь рассказали, как меньше тратить на продукты

Жители смогут купить продукты по самым низким ценам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, где найти продукты по самым выгодным ценам. В областном центре провели ежедневный мониторинг минимальных цен.

По данным городской администрации на 2 сентября 2022 года, дешевле всего баранину можно приобрести на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, за 270 рублей/килограмм. Лук репчатый за 35 рублей/килограмм на Троицком рынке в Самарском районе. Пшеничную муку за 29,99 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Сахар-песок за 60 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района.

Подобные проверки помогают отслеживать динамику роста цен. Вся подробная информация об адресах и ценах указана на официальном сайте мэрии.