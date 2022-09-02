Самарцам разрешили прививаться от COVID-19 одним компонентом Спутника. Но есть нюанс

В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный инфекционист Самарской области Елена Стребкова рассказала самарцам, кому можно привиться от коронавируса только одним компонентом вакцины Спутник V. Сейчас этот вопрос очень популярен среди жителей: вакцины Спутник Лайт в наличии нет, а многие уже прививались неоднократно и не хотят делать ревакцинацию несколькими компонентами по различным причинам.

- Разрешается ревакцинироваться одним компонентом вакцины Спутник V, но не всем. Речь идет о людях молодого или среднего возраста, без серьезных хронических заболеваний. Им можно обратиться к врачу, объяснить свое желание, и вакцинация будет выполнена одним компонентом, при этом в карточке сделают соответствующую отметку. Вакцинацию двумя компонентами нужно делать людям старшего возраста, всем тем, кто находится в группе риска, - объяснила Елена Стребкова журналисту "КП-Самара".

Сегодня в наличии в регионе есть вакцина Спутник V, оформлен заказ необходимого количества доз для ревакцинации всех тех, у кого есть к этому показания и достижения требуемого уровня коллективного иммунитета. Назальная вакцина против коронавируса пока в регион не поступила. Поставки детской вакцины также ожидаются.

На данный момент сделать прививку можно в 300 пунктах по всему региону. В планах у минздрава - возобновление работы круглосуточных пунктов. Возможно, что с поступлением детской вакцины, делать прививки будут также в школах, но только в лицензированных пунктах с сертифицированными врачами.

Также началась вакцинация от гриппа - первая партия вакцины Ультрикс Квадри уже поступила в больницы региона.