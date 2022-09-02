Самарская область вошла в число лидеров по приросту вакансий среди регионов Поволжья

В регионе больше всего вакансий появилось в научно-образовательной сфере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно анализу динамики вакансий в августе этого года hh.ru, Самарская область заняла третье место по приросту количества предложений о работе среди регионов Поволжья.

— По сравнению с предыдущим месяцем спрос в Самарской области вырос на 9,6%, — сообщает hh.ru.

В среднем в регионах Приволжского Федерального округа он вырос на 7,4%. Больше всего предложений о работе стало в Удмуртии (+15,7%) и Мордовии (+10,1%). Самый маленький прирост зафиксировали в Пермском крае (+4,6%) и Кировской области (+4,3%).

В Самарской области наибольшее количество вакансий в августе относительно июля появилось в научно-образовательной сфере (+30,1%) и медико-фармацевтической (+28,5%). Специалисты также требуются в профессиональных областях инсталляции и сервиса (+19,2%), также необходим и рабочий персонал (+15,8%).