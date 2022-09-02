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Общество2 сентября 2022 10:59

В Самарской области школьную площадку чуть не оставили без безопасного покрытия

На территории снесли старое оборудование
Алена ПРОВКИНА
На территории устранили нарушения. Фото: ЦУР Самара

На территории устранили нарушения. Фото: ЦУР Самара

В городе Чапаевск Самарской области родители пожаловались на школьную площадку. Старое оборудование снесли, оставив территорию без специального покрытия.

По данным ЦУР, только в прошлом месяце специалисты получили около 500 сообщений и жалоб от жителей региона в социальных сетях. Власти обратили внимание на обращение родителей из Чапаевска. Взволнованные горожане рассказали, что на территории школы №21 снесли старую площадку, участок не засыпали песком и не асфальтировали.

Сотрудники ведомства взяли вопрос под контроль и провели озеленение территории. Также на игровой площадке уложили безопасное покрытие, оборудовали зону воркаута и участок для занятий баскетболом.