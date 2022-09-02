Соревнования по мини-футболу пройдут ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Самаре

Для каждой станции квеста разработаны свои задания. Фото: администрация Самары

В Самаре пройдут соревнования по мини-футболу «Трагедия Беслана в наших сердцах», приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

— Они состоятся в воскресенье, 4 сентября, в 9:30 на спортивной площадке в сквере «Родина», — рассказали в администрации Самары.

Помимо этого, 5 сентября организовывается квест-игра «Антитеррор», которая направлена на профилактику экстремизма и терроризма в среде молодежи. В 11:00 она пройдет в Самарском Металлургическом колледже, а в 13:00 – в Поволжском строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева.

Для каждой станции квеста разработаны свои задания. Они направлены на обучение поведению молодых людей в самых разнообразных экстренных ситуациях. Помогать в ходе игры участникам будут волонтёры-медики.