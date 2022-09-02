В самарском Минтрансе рассказали, что грозит перевозчику за срыв расписания автобуса № 108

Срывы отдельных рейсов объяснили неисправностями автобусов Фото: администрация Самары

Жители Самары пожаловались на работу маршрута № 108, который ходит от Губернского рынка до Южного города. По их словам, автобус ходит через раз — график его движения не соблюдается. Из-за этого люди нередко опаздывают на работу.

— Автобус № 108 то есть, то нет. Никогда не знаешь, как уедешь. Пожалуйста, примите какие-нибудь меры, — обратились самарцы в соцсетях к властям.

Ситуацию прокомментировали в региональном Минтрансе. Представители ведомства рассказали, почему автобус № 108 ходит нерегулярно и что за это грозит перевозчику. Им выступает МП «ТТУ».

— Срывы отдельных рейсов связаны с технической неисправностью автобусов. Перевозчику поручено привести транспорт в надлежащее состояние. Также он предупрежден о возможности отзыва у него свидетельства о перевозках по маршруту, — отметили в министерстве.

Напомним, ранее на маршруте № 108 работал электробус, который нередко ломался. С 1 июня 2022 года в Южный город запустили автобусы (всего — 4 машины). По графику они должны курсировать с 5 утра и до позднего вечера.