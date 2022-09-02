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Общество2 сентября 2022 11:28

Самарская область вошла в топ регионов страны по уровню инновационной активности

Рейтинг опубликовала федеральная служба
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Уровень инновационной активности региона вырос в полтора раза

Уровень инновационной активности региона вырос в полтора раза

Специалисты поделились статистикой уровня инновационной активности регионов. Самарская области вошла в пятерку.

По полученной информации, по итогам прошлого года уровень инновационной активности региона составил 18,2%. Отмечают, что данная отметка в полтора раза выше, чем средний показатель по стране. Также аналитики сообщают, что Самарская область на данный момент занимает 5 строчку среди субъектов, хотя еще три года назад регион был на 49 позиции.

Подобный рост стал возможен, благодаря работе областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. Одним из центров инновационного развития стал технопарк «Жигулевская долина», на площадке которого размещено более 270 компаний, помогающих стать ключевой силой развития. Также большую роль сыграла работа министерства по вовлечению предприятий в инновационную жизнь региона.