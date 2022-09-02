Стали известны адреса отключения холодной воды в Самаре на следующей неделе

Информация об отключении предварительная.

В Самаре на следующей неделе из-за работ на сетях водоснабжения на нескольких участках отключат холодную воду. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

Холодного водоснабжения не будет в поселке Зубчаниновка 6 сентября с 22:00 до 6:00 следующего дня. Краткосрочное отключение 6 сентября с 9:30 до 11:00 коснется улиц Стара-Загора, 139, 141, 143, 145, 147, 149 и Ново-Вокзальная, 187, 191.

Помимо этого, воды не будет 6 сентября с 10:00 до 20:00 на улице Краснодонская, 1 и пр. Кирова, 36, 36а. Отключение затронет 7 сентября с 10:00 до 10:00 8 сентября ряд домов на улице Белорусская ( 9, 17, 20, 20а, 20б, 22, 24, 27, 28, 30а, 32, 32а, 31, 33, 34, 34а, 35-40, 40а, 42-44, 44а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 71а, 73, 77, 75а, 73А, 88, 88к1, 88к2, 88к3, 88 стр.1, 88а).

Временно без воды с 09:30 8 сентября до 11:00 придется пожить и жителям улиц Енисейская, 39, 41, 43, 45, 47, 49, Елизарова 68, Пугачевская 40, 59, 61, Республиканская 48, 59, 60, 61, 63, а также пр. Металлургов 54, 56, 80, 82, 84.

Информация об отключении является предварительной. В течение недели список могут скорректировать. Точные данные можно узнать в районных администрациях.