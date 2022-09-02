В Самаре жители 14 домов остались без холодной воды 2 сентября 2022 года

Подача ХВС была приостановлена поздно ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько сотен самарцев остались без холодного водоснабжения 2 сентября 2022 года. Подача ХВС была приостановлена еще в 00:30 часов. Причина – отключение водопроводной линии диаметром 300мм для работ ЖЭУ. Информацию сообщили в ООО «РКС-Самара».

Неудобства пришлось потерпеть жильцам домов по следующим улицам: Ново-Вокзальная, 271, 275, 277, 279, Солнечная,33,35,39, Губанова, 28 ,30 ,32, 34, Ново-Садовая, 228, 230, 232. Подачу водоснабжения возобновили в 12:20.

Отметим, что на следующей неделе отключения произойдут еще по нескольким адресам. В их числе – улица Стара-Загора, проспект Кирова, проспект Металлургов и другие. Ознакомиться с полным списком домов можно здесь.