Самарцы не поддержали изменение требований по парковкам в новых ЖК

Горожане выступили категорически против поправок в ПЗЗ насчет парковок Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре прошли публичные слушания по поводу поправок в Правила застройки и землепользования. Архитекторы предложили изменить коэффициент парковочного места на квартиру в новых ЖК. Однако горожане не поддержали их идею.

Так, авторы инициативы предложили сделать одно машино-место на квартиру для мало- и среднеэтажной, высотной и блокированной застройки в зонах Ц-1.2, Ц-1.4 и Ж-3.1, Ж-4.1. Сейчас на этих территориях норматив составляет 0,25 и 0,7. Казалось бы, хорошая идея, если бы не один нюанс. Парковку решили «привязать» к площади квартир — то есть одно место под авто на каждые 80 кв. м.

— Предполагается, что машину сможет позволить себе лишь житель квартиры как минимум 80 кв. м. Или, по-другому, будет доступно 1 парковочное место на 2-3 однокомнатные квартиры. Для густонаселенных районов эти изменения будут критичны, — отметил один из участников слушаний.

Его поддержали и другие жители города. По их словам, дворы Самары уже и так заставлены машинами — найти место для своей «ласточки» довольно проблематично. Предлагаемые изменения ухудшат ситуацию. По мнению горожан, даже одного машино-места на квартиру не всегда достаточно, потому что у многих в семье по два авто. Против корректировок в ПЗЗ выступили более 100 участников слушаний.