В Самарской области пройдут дорожные рейды с 2 по 4 сентября 2022 года

На дорогах усилят контроль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водителей предупредили о предстоящих рейдах. По традиции, дорожные полицейские усилят контроль в предвыходные и выходные дни.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, контроль на дорогах усилят с 2 по 4 сентября 2022 года. В масштабных рейдовых мероприятиях задействуют максимальное количество сотрудников, в том числе руководящий состав. Особое внимание инспекторы уделят водителям в алкогольном опьянении.

Напомним, что за пьяное вождение предусмотрена административная ответственность и временное лишение водительских прав. За повторное нарушение злоумышленников ждет уголовная ответственность.