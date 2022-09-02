В Самаре появилось расписание кинотеатра под открытым небом на выходные 3-4 сентября 2022 года

В расписании указано множество интересных кинокартин. Фото: vk.com/samnab

Кинотеатр под открытым небом продолжает принимать самарцев и гостей города. В предстоящие выходные зрителей ждут очередные интересные киносеансы. Рассказываем, какие фильмы смогут посмотреть посетители 2-4 сентября 2022 года.

2 сентября вся страна отмечает День Российской гвардии. Кинотеатр не остался в стороне – «Филин» покажет зрителям тематические кинокартины. С 16.00-17.10 состоится показ фильма «Вперёд, гвардейцы!» (1971). С 17.20-18.35 зрители смогут посмотреть картину «Неуловимые мстители» (1966). С 18.45-20.30 состоится показ фильма «Генералы песчаных карьеров», (1971), с 20.40-22.50 – «Балканский рубеж» (2019).

3 сентября самарцы смогут увидеть два фильма. С 18.00-20.00 состоится показ кинокартины «Король Лев» (2019), с 20.10-23.00 – «Интерстеллар» (2014).

4 сентября, в День нефтяника, посетители фильма посмотрят еще три интересных фильма. С 16.30-17.50 пройдет трансляция кинокартины «Северный вариант» (1974), с 18.00-20.30 – «Не бойся, я с тобой!» (1981), с 20.40-22.50 – «И целого мира мало» (1999).