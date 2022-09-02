Дмитрий Азаров поддержал инициативу установить памятник защитникам Донбасса в Самаре

Справиться с этой задачей планируется ко Дню Победы. Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 2 сентября, Дмитрий Азаров вместе с самарцами возложил цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в память о погибших в годы ВОВ.

— Слишком дорогую цену заплатили наши люди в победе над силами нацизма и фашизма. В этот раз нацисты решили начать уничтожение жителей Донбасса. Мы своих никогда не бросаем и всегда приходим на помощь, так стало и в этот раз, — сказал губернатор Самарской области.

Жители региона захотели помочь людям Донбасса. Для этих целей формируется Самарский батальон. Поэтому на памятном мероприятии развернули Самарское знамя как символ силы духа и чести самарцев. Уже отправлены сотни тонн гуманитарной помощи, тысячи добровольцев защищают народ Донбасса и участвуют в восстановлении мирной жизни.

— Мы никогда не оставим людей в беде. И в этот раз зло будет повержено, нацизм будет разбит и победа будет за нами, — Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области и глава города Снежное в мае этого года подписали соглашение на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР. Регион помогает восстановить экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Спецтехнику, специалистов, гуманитарную помощь направили в город. Сейчас там восстанавливается хозяйство и социальные объекты.

Помимо этого, по поручению Дмитрия Азарова ведется совместная патриотическая работа, чтобы увековечить память куйбышевцев, участвовавших во время ВОВ в освобождении Донбасса. В память о погибших воинах священный курган Саур-Могила стал мемориальным комплексом. Поисковые работы позволили установить несколько имен героев: Сергея Селиванова, Владимира Утехина, Сергея Барсукова, Вениамина Балабанова.

Свежеотстреленную в ходе спецоперации гильзу с землей кургана Саур-Могила недавно привезла самарская делегация из Снежного. Пока что она хранится в музее Дома офицеров Самарского гарнизона. Ее захоронят у подножия памятника защитникам Донбасса. Установить его предложили участники ветеранских и общественных организаций.

— Мы должны справиться с этой задачей ко Дню Победы. Считаю, что земля с Саур-Могилы должна быть в основании этого памятника, — подчеркнул руководитель региона.