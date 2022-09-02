Достойная работа – и в будни, и в праздник

Уже более сорока лет линейная производственно-диспетчерская станция «Георгиевка-ПП» исправно перекачивает нефтепродукты по одной из крупнейших в стране магистралей – нефтепродуктопроводу Уфа – Западное направление. Сама же станция входит в структуру одного из самых крупных дочерних обществ системы «Транснефть» – акционерного общества «Транснефть – Урал», которое на днях отметило юбилей – 75-летие с момента начала деятельности. Праздничный вечер прошел в Уфе, столице Башкортостана, и с юбилеем предприятие поздравили президент компании «Транснефть» Николай Токарев, а также представители трех регионов, где расположена большая часть производственных объектов АО: глава Башкортостана Радий Хабиров, заместители губернаторов Челябинской и Курганской областей Егор Ковальчук и Владимир Архипов. Все они вручили лучшим работникам награды за многолетнюю плодотворную работу, которая способствует развитию системы трубопроводного транспорта, экономики регионов и всей страны. А вот шестеро работников «Георгиевки-ПП», отмеченные наградами АО «Транснефть – Урал», получат свои награды в канун Дня нефтяника.

Сегодня «Транснефть – Урал», которое в 1947 году начиналось всего лишь с одного нефтепровода протяженностью около 180 км, работает на территории семи регионов России и в Северном Казахстане, обслуживает трубопроводы общей протяженностью в 8200 км, его коллектив насчитывает 9,5 тысяч человек. Задача сегодняшнего дня и ближайших лет – это модернизация производственных мощностей. Обновление касается и ЛПДС «Георгиевка-ПП»: в частности, недавно здесь была смонтирована оперативная система измерения количества и показателей качества нефтепродуктов для измерения объема и вычисления массы перекачиваемого станцией дизельного топлива. Кроме того, на станции производилось испытание импортозамещающего оборудования ультразвукового расходомера с каналом измерения температуры. Так станция вносит свой вклад и в развитие «Транснефть – Урал», и в развитие всей компании «Транснефть».