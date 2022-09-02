Похолодание и небольшой дождь ожидаются в Самарской области с 3 по 4 сентября

Температура воздуха ночью медленно приближается к нулю. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По информации Приволжского «УГМС», в грядущие выходные 3 и 4 сентября в Самарской области будет похолодание и небольшой дождь.

В субботу, 3 сентября, ожидается переменная облачность, температура воздуха составит 15-20 °C днем и 6-11 °C ночью. Ветер будет северо-западный от 5 до 10 м/с.

В воскресенье, 4 сентября, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Дневная температура не поднимется больше 13-18 °C, а ночная – 4-9 °C. Ветер в этот день ожидается слабым.

Напомним, сегодня, 2 сентября, температура воздуха днем прогрелась до 20-25 °C, ночью прогнозируется 13-18 °C. Сильный западный и северо-западный ветер составляет 7-12 м/с. Специалисты обещали дождь с грозой.