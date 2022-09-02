Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2022 13:04

В Самарской области инспекторы следят за дорогой при помощи квадрокоптеров

Дорожные полицейские внедрили новую практику
Алена ПРОВКИНА
В регионе выявляют нарушения. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

В регионе выявляют нарушения. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области госавтоинспекторы стали следить за дорогой при помощи квадрокоптеров. На одном из участков прошло подобное мероприятие.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, на автодороге «Тольятти-Хрящевка» прошли рейды с использованием новой технологии. На аэростат установили камеру с высоким разрешением. Обзор камеры составляет 360 градусов. Технологии позволяют увидеть номера машины со значительного расстояния.

Все полученные материалы отправляют ближайшему экипажу ДПС. По результатам прошедшего рейда в Ставропольском районе выявили 5 грубых нарушений.