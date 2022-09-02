В Самарской области инспекторы следят за дорогой при помощи квадрокоптеров

В регионе выявляют нарушения. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области госавтоинспекторы стали следить за дорогой при помощи квадрокоптеров. На одном из участков прошло подобное мероприятие.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, на автодороге «Тольятти-Хрящевка» прошли рейды с использованием новой технологии. На аэростат установили камеру с высоким разрешением. Обзор камеры составляет 360 градусов. Технологии позволяют увидеть номера машины со значительного расстояния.

Все полученные материалы отправляют ближайшему экипажу ДПС. По результатам прошедшего рейда в Ставропольском районе выявили 5 грубых нарушений.