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Общество2 сентября 2022 13:07

В Самаре модернизируют старые трамвайные вагоны «Татра»

«Пилотный» обновленный вагон ожидают в первой половине 2023-го
Анастасия ФИЛАТОВА
"Татры" составляют 2/3 парка трамваев МП "ТТУ"

"Татры" составляют 2/3 парка трамваев МП "ТТУ"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют дать новую жизнь старым трамвайным вагонам. Речь идет о «Татрах», которые составляют 2/3 парка трамваев МП «ТТУ». Их намерены модернизировать. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

- «Пилотный» модернизированный вагон ожидается в первом полугодии 2023-го. В дальнейшем обновление вагонов планируется на постоянной основе, - отметили в ведомстве.

По информации дептранса, в Самаре разработали программу модернизации городского электротранспорта. Она рассчитана на пять лет. Помимо ремонта старых вагонов, которые планируют обновить и снаружи, и внутри, предполагается закупка новых составов. В частности, власти намерены приобрести 34 трехсекционных трамвайных вагона. Чиновники уже направили в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита.