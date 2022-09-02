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Общество2 сентября 2022 13:23

В Самаре квитанции за август уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»

Они доступны в электронной версии
Ирина СИНЕГУБОВА
От получения бумажных квитанций уже отказались более 15 тысяч жителей региона.

От получения бумажных квитанций уже отказались более 15 тысяч жителей региона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарским клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» стали доступны квитанции за август в личном кабинете.

— От получения бумажных платежных документов уже отказались более 15 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, — сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Оформить подписку на электронную квитанцию каждый может в личном кабинете на официальном сайте, достаточно лишь поставить галочку в соответствующем поле. Квитанция будет доступна каждый месяц. Эта функция доступна также для клиентов Квартплаты24 и ЕРЦ.

Электронный вариант в отличие от бумажного доступен с 1 числа каждого месяца, а оплата по ней займет несколько минут. История всех начислений и платежей хранится в личном кабинете, где ее при необходимости в любой момент можно посмотреть.

В энергокомпании напоминают, что оплатить счета за август необходимо не позднее 10 сентября.