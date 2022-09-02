Правила диспансерного наблюдения за пациентами изменились в России с 1 сентября 2022 года

Диспансерным наблюдением необходимо охватить как минимум 70% больных-хроников и 90% пациентов-пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября 2022 года в России изменились правила диспансерного наблюдения за пациентами. Медики должны будут самостоятельно следить за состоянием больных в динамике. Как пишет ФАН, для каждого заболевания разработан маршрутный лист наблюдения.

Согласно правилам, врачи должны будут охватить диспансерным наблюдением как минимум 70% людей с хроническими болезнями и высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Также им предписано следить за не менее чем 90% пациентов старше трудоспособного возраста.

Контролировать здоровье больных будут терапевты, узкопрофильные специалисты, фельдшеры и врачи по медпрофилактике. Согласно новым требованиям, медикам необходимо будет вводить 3-дневный контроль за пациентом после постановки диагноза или выписки из больницы.