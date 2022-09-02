В Тольятти завершить работы на Итальянском пляже планируют в 2023 году

Специалисты продолжают благоустройство городских пляжей. Фото: мэрия Тольятти

В городе Тольятти Самарской области продолжают вести работы по благоустройству на Итальянском пляже. Завершить реализацию проекта планируют в следующем году.

По данным мэрии Автограда, на этой неделе глава города Николай Ренц поручил подготовить смету и всю необходимую документацию, чтобы начать второй этап благоустройства пляжа. На данный момент на территории ведут работу специалисты профильного департамента. В конце этого месяца предоставят конкретные предположения о сумме затрат.

Отмечают, что благоустройство могут закончить весной 2023 года. Первый этап работ уже завершен. Подрядчики демонтировали старые беседки и выполнили устройство колодцев.