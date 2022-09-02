АВТОВАЗ вернулся к докризисным объемам продаж Granta и NIVA Legend в августе 2022

Продажи авто тольяттинского предприятия возросли в несколько раз Фото: АвтоВАЗ

Тольяттинский АВТОВАЗ возвращается к докризисным объемам продаж. В августе 2022 года предприятие реализовало 11 580 автомобилей LADA Granta и 1 782 LADA NIVA Legend. Это в разы больше, чем было продано в июле, пишет OBOZ.INFO.

Так, продажи Granta выросли на 77% по сравнению с июлем 2022 года и на 131% - с августом 2021-го. В прошлом году среднемесячный объем продаж этих моделей составил 9 286 автомобилей. Продажи NIVA Legend увеличились почти в три раза (на 185%) по сравнению со вторым летним месяцем. Рост к августу 2021 года составил 17%.

По данным предприятия, всего в августе 2022 года было продано 18 087 автомобилей LADA. Это на 75,2% выше, чем в предыдущем месяце. По мнению президента АВТОВАЗа Максима Соколова, выход на докризисные показатели во многом связан с реализацией программ льготного кредитования, которые запустил Минпромторг РФ. Семьи с детьми, медики, учителя могут приобрести новые авто с выгодой в 20-25%.