Детскую площадку отремонтировали в Промышленном районе Самары

В этом году во всех районах города обновляют 56 дворов. Фото: администрация Самары

В Промышленном районе Самары отремонтировали детскую площадку по улице Ново-Вокзальная, 165.

— На территории установили гимнастические доски, подвес, лавочки, песочницу, канатную лестницу, — сообщили в администрации Самары.

В этом году во всех районах города обновляют 56 дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Заканчивается сезон благоустройства дворовых территорий в Самаре.

Ранее писали, что семь дворов преобразили в Кировском районе Самары, четыре дворовые территории усовершенствовали в Советском районе. Везде сделано специальное прорезиненное покрытие, которое безопасно для детей.