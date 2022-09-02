Опять дожди: в Самарской области ожидается понижение температуры с 2 сентября 2022 года

В регионе понизится температура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приходом осени в Самарской области отмечают похолодание. Жителей предупредили о предстоящих дождях и непогоде.

По данным синоптиков gismeteo, уже 2 сентября в регионе ожидается +20 градусов, местами дожди. 3 сентября температура достигнет +10…+18 градусов, переменная облачность. Жителям Самарской губернии стоит запастись дождевиками и зонтиками. Приволжское УГМС сообщает, что температура воздуха в первый месяц осени около средних многолетних значений. Аномального похолодания не предвидится.

Специалисты также отмечают, что среднемесячное количество осадков в сентябре близко к норме. Напомним, в регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за угрозы возникновения природных пожаров.