Ольга Кормухина, Александр Маршал и группа «Любэ» выступят в День города в Самаре

На набережной пройдут спортивные и творческие программы. Фото: Николай Хижняк

В День города Самары 11 сентября с 17.00 на площади Куйбышева на сцену выйдут знаменитые исполнители Ольга Кормухина, Александр Маршал и группа «Любэ».

— Выступление пройдет в рамках патриотического концерта «Мы вместе» и концерта тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная», — сообщили в администрации Самары.

После завершения концерта жители региона смогут посмотреть на фейерверк. В честь праздника мероприятия организуют в парках и скверах, на площадях и набережной города.

Так, 9 сентября с 17.30 в амфитеатре склона площади Славы будет проходить фестиваль «Самара OPEN JAZZ». Для гостей фестиваля выступят самарские коллективы и джазовые музыканты России, среди них Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, трио Даниила Крамера, Вадим Эйленкриг&Eilenkrig Crew.

В субботу,10 сентября, в 18.00 там же зрители смогут послушать концерт классической музыки с участием звезд оперной сцены Аиды Гарифуллиной и Алексея Татаринцева, а также симфонического оркестра Самарской филармонии.