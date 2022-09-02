В Тольятти пожилой водитель легковушки погиб из-за столкновения с пассажирским автобусом

Водитель скончался на месте. Фото: "ДТП Самара"

В городе Тольятти Самарской области водитель легкового автомобиля попал под пассажирский автобус. К сожалению, в аварии скончался пожилой мужчина.

В социальных сетях очевидцы поделились кадрами смертельной аварии. Днем в пятницу, 2 сентября 2022 года, в 12:30 пожилой водитель отечественного легкового автомобиля ехал по улице Ново-Вокзальной. Возле дома №23 мужчина не выбрал дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате полученных травм пенсионер скончался на месте, об этом сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Пассажиры общественного транспорта не пострадали. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.