Появилось видео задержания неадекватного самарца, устроившего стрельбу на АЗС

Мужчина кричал на полицейских во время задержания. Фото: скриншот видео

В Самаре очевидцы поделились кадрами задержания неадекватного мужчины. Владелец иномарки стал стрелять по заправке и вырвал шланг из колонки.

Судя по полученным кадрам, невменяемый мужчина пытался вырваться из наручников и кричал, что является вором и всю жизнь отдал правоохранителям. Неразборчивый бред, судя по всему, вызван опьянением. Местные жители сообщают, что мужчина приехал на заправку, расположенную на пересечении улицы Гастелло и Московского шоссе, достал пистолет и хотел выстрелить в охранника. К счастью, никто не пострадал.

Мужчина пытался оказать сопротивление при задержании. Чтобы усадить злоумышленника, потребовались силы четырех полицейских. Отмечают, что подозреваемый управлял автомобилем BMW без водительских прав.