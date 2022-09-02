Ограничения движения из-за празднования Дня города будут действовать в Самаре с 10 по 11 сентября

Помимо этого, будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Фото: администрация Самары

В Самаре из-за празднования Дня города будут действовать временные ограничения движения транспорта с 18:00 до 21:00 10 сентября и с 08:00 до 23:59 11 сентября. — Изменятся и схемы движения общественного транспорта №№ 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226, 297, — рассказали в администрации Самары.

Жителям города придется планировать свои маршруты заранее. 10 сентября с 18:00 до 21:00 ограничения коснутся Волжского проспекта от Вилоновской до Маяковского. 11 сентября с 08:00 до 23:59 проехать нельзя будет по Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской и по Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской.

Дорогу перекроют 11 сентября с 17:00 до 23:00 по Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской, по Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской, по Красноармейской от Чапаевской до Галактионовской.

Помимо этого, будут запрещены остановка и стоянка транспорта. 10 сентября с 08:00 до 21:00 – по Волжскому проспекту от Вилоновской до Маяковского, с 18:00 до 23:59 11 сентября – по Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, по Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской, по Красноармейской от Чапаевской до Галактионовской, по Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской, а также по Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской.

11 сентября с 10:00 до 23:00 останавливаться будет нельзя по улице Самарской от Некрасовской до Вилоновской. Это не распространяется на общественный транспорт.