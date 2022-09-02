В Самаре планируют закрыть одну полосу движения по улице Вилоновской

Специалисты проводят работы по переносу инженерных коммуникаций

В Самаре автолюбителей предупредили о скором закрытии одной полосы по улице Вилоновской. В областной столице продолжают переносить инженерные коммуникации из-за строительства новой станции метро "Театральная".

Отмечают, что предстоящие работы планируют провести еще на нескольких улицах. Пока неизвестно, на какой срок перекроют указанный участок. На данный момент работы ведут в сквере, расположенном на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской, об этом сообщили представители городской администрации.

Также специалисты планируют провести работы на следующих улицах: Самарская, Рабочая, Полевая и Галактионовская. Водителям совсем скоро предоставят схему временного движения.