За сутки подтвердилось 1579 новых случаев COVID-19 в Самарской области

За сутки госпитализировано в медицинские учреждения 108 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 2 сентября, в регионе за сутки зафиксировано 1579 новых случаев коронавирусной инфекции.

— Нарастающим итогом в регионе стало 410 808 случаев коронавируса, — сообщили в администрации Самары.

За сутки госпитализировано в медицинские учреждения 108 пациентов, проведено 11 464 лабораторных исследований. Умерли 7 962 человека нарастающим итогом, в том числе один за сутки.

В Самаре зарегистрировано 756 новых случаев COVID-19, в Тольятти – 382 - 50, в Сызрани – 50, в Волжском районе – 49, Новокуйбышевске – 37, Похвистнево – 29, Жигулевске и Ставропольском крае – по 24.

По 23 человека заболели в Кинеле и Похвистневском районе, по 21 – в Кинель-Черкасском и Нефтегорском районах, 13 – в Хворостянском районе, по 12 – в Большеглушицком и Сергиевском районах. Новые случаи зарегистрированы и в других районах региона.