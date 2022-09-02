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Общество2 сентября 2022 16:16

В еще одном селе Самарской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота

Данное заболевание не опасно для человека
Алена ПРОВКИНА
Самарцам не стоит употреблять продукты от зараженных животных

Самарцам не стоит употреблять продукты от зараженных животных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Тимашево обнаружили вспышку заболевания лейкозом у крупного рогатого скота. Территория попала под карантин.

По полученной информации, в Кинель-Черкасском районе на еще одной ферме объявлен карантин. Указанную территорию временно нельзя посещать посторонним гражданам. Под запретом также вывоз и ввоз восприимчивых животных. Отмечают, что данное заболевание не опасно для человека, но употреблять продукты от данных животных противопоказано.

Напомним, что основной очаг заболевания был выявлен в Сызранском районе. Карантин ввели в нескольких селах. На указанных территориях запрещают проводить ярмарки.