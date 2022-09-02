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Спорт2 сентября 2022 17:04

В Самаре пройдет автограф-сессия футболиста Огнена Коромана перед матчем «Крыльев Советов» с «ЦСКА»

Также Огнен сделает первый удар по мячу
Ирина СИНЕГУБОВА
Автограф-сессия Огнена начнется в 15:00 в зона гостеприимства А403. Фото: ПФК «Крылья Советов»

Автограф-сессия Огнена начнется в 15:00 в зона гостеприимства А403. Фото: ПФК «Крылья Советов»

В воскресенье, 4 сентября, сербский футболист Огнен Короман встретится с болельщиками перед матчем «Крыльев Советов» с «ЦСКА» в Самаре.

— Автограф-сессия Огнена начнется в 15:00 в зона гостеприимства А403 «Солидарность Самара Арены», — сообщает пресс-служба ПФК «Крылья Советов».

Бронзовому призёру Чемпионата России отведена честь сделать первый удар по мячу. Кроме того, Огнен Короман в составе «Крыльев Советов» посетит новый клубный музей.

Игра восьмого тура МИР РПЛ «Крылья Советов» – «ЦСКА» пройдет уже в это воскресенье, 4 сентября. Она начнется в 16:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена».