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Общество2 сентября 2022 17:12

В Самаре стало известно, в каком формате стали учиться студенты

Многие студенты учатся в стандартном режиме
Алена ПРОВКИНА
Студенты пока учатся в стандартном режиме

Студенты пока учатся в стандартном режиме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре студенты рассказали, как начался их учебный год. Отмечают, что в некоторых ВУЗах могут вновь вернуться к дистанционному обучению, но пока опасения не сбылись.

- Ходим на все пары, разговор о дистанционном формате только между одногруппниками, - поделилась студентка ПГУТИ с корреспондентом «КП-Самара».

Также студенты Самарского университета отметили, что их год начался с дистанционных потоковых лекций, к привычному формату могут вернуться в середине сентября. Многие рады вернуться к стандартному формату обучения. В учебных заведениях подчеркивают, что некоторые лекции могут проходить дистанционно. Напомним, что в регионе отмечают ухудшение эпидемиологической ситуации.